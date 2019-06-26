BTS WORLD, dünyaca ünlü Kore Pop müzik grubu BTS’nin hayranları için hazırlanmış mobil simülasyon oyunu. Netmarble tarafından geliştirilen müzik oyununda BTS’nin menajeri olma deneyimini yaşıyorsunuz. Grubun henüz popüler olmadığı yıllara götüren oyun, interaktif içerikleriyle de dikkat çekiyor. BTS hayranıysanız kesinlikle oynamalısınız.

Netmarble’ın Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen ve Türkçe dil desteğiyle gelen yeni mobil oyunu BTS grubu hayranlarına hitap ediyor. BTS World adında yayınlanan oyunda grubun menajeri olarak BTS’nin süper star olma hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyorsunuz. Grup üyelerini topluyor, diyaloglara giriyor, imajlarını yapıyorsunuz. Oyun tahmin edeceğiniz üzere hikaye bazlı ancak ana hikayenin yanında her birinde bir BTS üyesinin ana karakter olduğu bireysel hikayeler de bulunuyor. BTS üye kartlarını toplayıp geliştirdikçe daha fazla hikaye açılıyor.

BTS WORLD Özellikleri