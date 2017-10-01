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Buca Engelsiz Rota 1.0 (Android)
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  4. Buca Engelsiz Rota - Android için Engelsiz Rota Görme Uygulaması

Buca Engelsiz Rota

1.0
Android
Buca Engelsiz Rota
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Buca Engelsiz Rota uygulaması engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor.

Buca Engelsiz Rota uygulaması engelli bireylerin daha rahat bir hayat için Android cihazlar üzerinden bilgilendirme sağlıyor.

İzmir’de Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, engelli bireylerin engellerini ortadan kaldırmak hedefleniyor. Buca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan konumlarda ağaç, bank vb. nesnelerin kullanıcılar tarafından fark edilerek kolaylık sağlayan uygulamada, Engelsiz Rota alanları arttıkça uygulama da güncelleniyor.

Uygulamada engelsiz rota alanlarının dışında, Buca Belediyesi’ne ait noktalara da yönlendirme sağlayan uygulamada, Acil butonuna tıkladığınızda Buca Belediyesi’nin telefon numarasına ulaşabiliyorsunuz. Buca Engelsiz Rota uygulaması, görme engelli bireylerin sıklıkla kullandığı, telefondaki çeşitli bölümleri sesli bir şekilde okuyan TalkBack uygulamasıyla da uyumlu bir şekilde tasarlanmış.

Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm Buca Engelsiz Rota uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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