Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihalardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Bud Farm: 420, kendi tarlalarınızda yetiştireceğiniz yabani otları ve bitkileri pazarlayarak gelir elde edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir takım tarım ürünlerinden ve organik tohumlardan yararlanarak kendi tarlalarınızda organik tarımı başlatmak ve ürünlerinizi uygun fiyatlarla satışa sunarak kazanç sağlamaktır.

Kendi tasarlayacağınız tarla ve bahçelerde dilediğiniz otun ve bitkinin seri üretimine geçebilirsiniz. Hasat ettiğiniz bitkilerinizi gelen teklifleri değerlendirerek en yüksek para teklifini veren alıcılara satabilir ve arazilerinizi genişleterek daha fazla bitki üretimi yapabilirsiniz.

Seviye atladıkça birçok farklı tohum türünün ve tarım malzemesinin kilidini açabilirsiniz. Böylece ürün çeşitliliğini sağlayabilir ve alıcıların isteklerine cevap verebilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indireceğiniz ve keyifle oynayacağınız Bud Farm: 420, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.