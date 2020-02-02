Android ve İOS işletim sistemleriyle donatılan tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Bud Farm: Idle Tycoon, küçük bir adada taş madenleri işleterek büyük bir servetin kapısını aralayacağınız ve zamanla tüm dünyaya açılan dev bir şirket olacağınız eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve komik tiplemeleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, birkaç küçük taş madeniyle başladığınız ticaret atılımlarını büyüterek dünyaya açılmak ve milyar liralar kazanmak için çaba göstermektir.

Kuzeybatı Pasifikte sevimli bir adaya yerleşerek taş üretimine başlamalı ve zamanla geniş bir ağa ulaşarak ticaret yaptığınız bölgelerin sayısını arttırmalısınız. Bu sayede gelirinizi sürekli artırabilir ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yerinizi alabilirsiniz.

Stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında boy gösteren ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Bud Farm: Idle Tycoon, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.