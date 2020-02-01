Yabani ot çiftlikleri inşa ederek seri üretime geçeceğiniz ve dev tesisler kurarak dünyanın her bölgesine ürün göndereceğiniz Bud Farm Idle, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve keyif verici ses efektleriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve görünümlere sahip onlarca bitki türünü tarlalarınızda yetiştirmek ve zamanı geldiğinde bitkileri pazarlayarak para kazanmaktır.

Seviye atladıkça yeni bitki tohumlarının ve tarım aletlerinin kilidini açabilir ve daha fazla üretim yapabilmek için büyük tesisler inşa edebilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizin tanıtımını yaparak daha fazla müşterinin sizi ziyaret etmesini sağlayabilir kazancınızı artırarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Dev çiftlikler kurarak gösterişli çiçekler yetiştireceğiniz ve ticaret ağınızı genişleterek dünyanın tüm bölgelerine yayılabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından sevilerek oynanan Bud Farm Idle, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.