Build Roads, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken Build Roads oyununda kasabadaki sorunlara çözüm arıyorsunuz. Şehirdeki tüm yolları onararak ilerleyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Basit bir yol yapım simülasyonu olarak nitelendirebileceğim Build Roads oyununda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Farklı zorluktaki mini oyunları da içerisinde barındıran oyunda dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Kolay kontrolleri ve renkli atmosferiyle karşımıza çıkan Build Roads oyununu kaçırmayın derim.

Build Roads oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.