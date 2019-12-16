Bullet Man 3D, lazer silahınızla düşmanları alt üst etmeye çalıştığınız mobil bulmaca oyunu. Farklı türde popüler mobil oyunların geliştiricisi Crazy Labs by TabTale’ın yeni oyununda akıllıca atışlar yaparak bölümleri geçiyorsunuz. Zeka gerektiren ateşli bulmaca oyunu, zaman geçirmek için birebir.

Android telefonlarda oynanabilen Bullet Man 3D oyununda sadece lazer silahı olan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Amacınız, kırmızı renkte düşmanların işini bitirmek. Düşmanların oldukça yakınınızdasınız ancak onları direkt vurma şansınız yok. Tuzaklara nişan almanız veya çarptırarak vurmanız gerekiyor. Oyun bu durumda bile yeterince zorken, ilerleyen bölümlerde rehineler de ekleniyor; onları kurtarmak için ekstra kafa patlatıyorsunuz. Bu arada tek ateş hakkınız var.