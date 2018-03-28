Burger Maker - AR, yemek yemek kadar yemek yapmaktan da keyif alıyorsanız severek oynayacağınız bir mobil oyun. Artırılmış gerçeklik desteği sunmasıyla diğer yemek pişirme oyunlarından ayrılan oyunda birbirinden leziz hamburgerler hazırlıyorsunuz. Ağız sulandıran hamburgerleri kendiniz tadıyorsunuz. Bir yarış içerisine girmediğinizden hamburgerinizi yavaşça doya doya hazırlayabilirsiniz.

Hamburger yapma oyunları arasından artırılmış gerçeklik teknolojisinden güç almasıyla sıyrılan Burger Maker AR oyununda sınırlı malzemelerle lezzetli hamburgerler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü bir kenara bırakıp mutfağınızdaki malzemelerle en iyi görünümlü, ağız sulandıran hamburgeri hazırlamalısınız. Salatalık turşusu, domates, peynir, marul, zeytin, soğan, pastırma ve ketçap hamburgerinizi ortaya çıkaracak malzemeleriniz arasında.