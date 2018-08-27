Bursa Cepte uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bursa’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği Bursa Cepte uygulaması, vatandaşların işini kolaylaştıracak hizmetler sunuyor. Belediye tarafından yayınlanan güncel duyurular, haberler, etkinlikler, ihaleler ve yayınları inceleyebileceğiniz uygulamada e-belediye sorgulamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Borç sorgulama, ulaşım kartı, hal fiyatları, mezar yeri sorgulama gibi özellikler sunulan uygulamada Beyaz Masa başvurularınızı da halledebiliyorsunuz.

Şehir kameraları, önemli noktalara ulaşım ve nöbetçi eczaneler bölümlerini de sizlere sunan Bursa Cepte uygulamasını ücretsiz olarak indirerek tüm bu hizmetleri akıllı telefonunuz ile yanınızda taşıyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri