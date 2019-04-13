Burulaş uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Bursa Deniz Otobüsü seferleri hakkında bilgi alabilmeniz mümkün.

Bursa’da yaşayan kullanıcılara yönelik geliştirilen Burulaş uygulamasında, toplu ulaşım konusunda ihtiyacınız olan her şeye kolayca ulaşabilirsiniz. Kayıp eşya, yol tarifi ve iletişim hatları gibi kategoriler sunulan Burulaş uygulamasında, gitmek istediğiniz konumlara yol tarifi alabiliyorsunuz. Ayrıca, Bursa Deniz Otobüsü seferlerini de inceleyebileceğiniz gibi bilet satın alma ve değiştirme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Güncel bilet fiyatlarını da sizlere sunan Burulaş uygulamasında, ilerleyen zamanlarda diğer toplu ulaşım araçları ile ilgili bölümlerin ekleneceğini söyleyebilirim. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız Burulaş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri