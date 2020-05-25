Mobil simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan ve yayınlandığı günden bu yana geniş kitleler tarafından oynanmaya devam edilen Business Tycoon 2 ile kendi işimizin patronu olmayı öğreneceğiz.

Kewlieo Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanan Business Tycoon 2’de oyuncular küçük bir dükkan alarak ticarete atılacak ve yavaş yavaş işlerini genişletmeye çalışacaklar.

İşlerimizi büyüterek büyük bir imparatorluk haline getirmeye çalışacağımız oyun içerisinde her ayrıntı ile karşılaşmak mümkün olacak. Elde ettiğimiz kira gelirleri ile yeni binalar ve yerler satın alabilecek, inşa edebilecek ve daha fazla para kazanabileceğiz.

Bir kitap mağazası ile başlayacağımız oyun içerisinde hemen hemen her sektöre giriş yapacak, büyük bir imparatorluk kurmak için adımlar atacağız.