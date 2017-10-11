C63 AMG Drift Simulator, Mercedes’in en yeni modeli ile drift yarışına girdiğiniz sürüş simülatörü oyunu. Sadece Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan araba simülasyon oyununda Mercedes - Benz C63’ün yanı sıra BMW M3 E46, Volkswagen Scirocco ile de sürüş keyfi sizleri bekliyor.

Düşük donanımlı Android telefonlarda bile akıcı oynanış sunan drift simülatörü C63 AMG Drift Simulator, grafikleriyle öne çıkan bir yapım değil. Zaten sürüş simülasyonlarının çoğunluğu mükemmel grafikler sunmuyor. Oyuna geçecek olursam; Az önce de söylediğim gibi BMW, VW ve Mercedes’in en yeni - iyi araçları ile sadece drift yarışlarına katılıyorsunuz. Bazen şehirde, bazen çölün ortasında, bazen de ormanda sürekli yanlayarak gidiyorsunuz. Araçların içini görme şansına da sahipsiniz ancak bu şekilde sürmek, aracın kontrolünü sağlamak dış kamera açısına göre daha zor oluyor.

Araç seçim ve özelleştirme aşamasının oldukça farklı olduğu simülasyon oyununun en beğendiğim yanı; özgürce sürme izni vermesi. Ne geçmeniz gereken bir rakibiniz var, ne süreye karşı yarışıyorsunuz, ne de trafik var… Nereye süreceğiniz tamamen size kalmış. Sıkıldığınız anda da oyunu bırakıp sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.