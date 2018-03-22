Call Meter 3G uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki aramaları, mesajlaşmaları ve internet kullanımlarınızı izleyebiliyorsunuz.

Akıllı telefonunuzda olan biteni takip etmek isteyenlerin faydalanabileceği Call Meter 3G uygulaması, cihaz kullanımlarınız hakkında sizi bilgilendiriyor. Gelen ve giden aramalar, mesajlar ve mobil veri kullanımları nızı izleyen ve sizi bilgilendiren Call Meter 3G uygulamasında, ana ekrana yerleştireceğiniz widget üzerinden de kullanımlarınızı izleyebiliyorsunuz.

GSM operatörünüzün sunduğu pakette düşük miktarda arama, SMS ve internet paketini kullanıyorsanız ve ay sonunda kabarık faturalarla karşılaşmak istemiyorsanız, kullanım verilerinizi inceleyerek bunun önüne geçebilirsiniz. Bazı Samsung cihazlarda Android sürümüne bağlı olarak veri kullanımlarının tam anlamıyla doğru bir şekilde hesaplanamadığını da belirtelim.

Uygulama özellikleri