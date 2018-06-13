Çanak Okey Extra, Facebook’ta oynanan popüler Canlı Çanak Okey oyununun mobil platforma uyarlanmış versiyonu. İster Facebook hesabınıza giriş yaparak kaldığınız yerden, arkadaşlarınızla, ister misafir olarak oynayabileceğiniz okey oyunu, çanak kırmalı ve seviye ilerlemeli. Sohbet ederken okey oynamanın keyfini süreceğiniz harika bir masa oyunu. Mobilde okey oynamayı seviyorsanız, milyonlarca okey severi buluşturan bu oyundan da keyif alacaksınız.

Facebook’ta oynanan popüler oyunlardan Canlı Çanak Okey’in mobil sürümü Çanak Okey Extra ismiyle karşımıza çıkıyor. Digitoy Games’in gerçek okey oynuyormuş gibi hissettiren masa oyunu, ücretsiz ve tüm Android telefon/tabletlerle uyumlu. Boş zamanlarınızda, molada, arkadaşınızı beklerken, toplu taşımada veya misafirlikte telefonda oynamayı seviyor ve pişti, tavla, batak, okey gibi oyunları ayrı bir seviyorsanız sadece gerçek insanların katıldığı ve canlı sohbet edebileceğiniz masalarda okey oynamanın keyfini yaşatan bu oyun oldukça hoşunuza gidecek. Online olduğundan oynadığınız süre boyunca internet bağlantınızın aktif olması gerekiyor.

Turnuvalar ve etkinliklerin de düzenlediği, ünlülerin de katıldığı Canlı Okey Çanak, 101 seviye, ayrı arkaplanlı 10 farklı oda, ücretsiz VIP okey hizmeti sunuyor.