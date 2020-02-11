Candy Beat oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzik oyunudur.

Çok tatlı bir kurbağa ile macera dolu bir serüvene hazır mısın? Küçük kurbağa şarkı söylemek istiyor. Fakat söyleyebilmesi için doğru zamanda hediyeleri kapması gerekiyor. Notaların bulunduğu minik topları kaparsan küçük kurbağa adeta bir bülbül gibi şakıyacak.

Müziğin ritmine kapılıp kendinizi çok eğlenceli bir dünyanın içinde bulacaksınız. Üstelik bu müzikler kendi müzik listenizde çok beğendiğiniz şarkılar olabilir. Ya da yeni çıkan hit müziklerle dilediğinizce eğlenebilirsin.Ama çok dikkatli olmanız gereken bir şey var minik topları kaçırmamaya çalışmalısın. Üst üste tuttuğun toplar combo olur ve sana artı puanlar kazandırır.

Kolay oynanış şekli ile de oyun severlerin dikkatini çekiyor. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle bağımlılık yapan bir oyun. Boş zamanlarınızda oynayarak eğlenebileceğinize eminim. Müzik her zaman hayatın bir parçasıdır. Oyununuzun içinde de bulunsun istiyorsanız Candy Beat oyunu tam size göre bir oyun. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.