Evolution Games GmbH imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Candy Evolution Clicker ile rengarenk bir dünyaya giriş yapacağız.

Android ve İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam eden yapım mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor. Eşleştirme tarzında bir oynanışa sahip olan mobil oyunda şekerlemeler üreterek para kazanmaya çalışacağız.

30’dan fazla farklı bulmacanın yer aldığı yapımda 5 farklı da aşama yer alacak. Çocuklara yönelik hitap edecek olan yapım tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

En son 2017 yılında güncelleme alan yapım, Google Play’de 36 MB dosya boyutuna sahip.