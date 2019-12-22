Rengarenk şekerlerden oluşan eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek puan toplayabileceğiniz ve yeni rekorlar kırarak dünya sıralamasında adınızı zirveye taşıyabileceğiniz Candy holic, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yüzlerce renkli şekerin bir arada olduğu eşleştirme platformunda aynı şekerleri bir araya getirerek puan kazanmak ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Eşleştirmelerden puan toplayabilmek için en az 3 aynı şekeri bir araya getirmelisiniz.

Ayrıca onlarca aynı şekeri eşleştirerek kombo yapabilir ve bonus puanlar kazanabilirsiniz. Eşleştirme tahtasında bir anda ortaya çıkan özel şekerleri kullanarak aynı şekerleri bir araya getirmek için farklı bağlantı yolları kurabilir ve blokları patlatabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Candy holic, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.