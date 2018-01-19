John ve Emily adında iki küçük kardeş bir gün evden kaçtılar çok merak ettikleri ormana girdiler. Ormanda ilerliyorlarken birden şekerden yapılmış evi gördüler ve hemen evin içine girdiler. Ama bu ev korkunç bir cadının kurduğu tuzaktı. Bu evden kaçmaları için John ve Emily'e yardım etmeli, onları tekrardan güvenlice evlerine götürmelisin.

Çizgi film tarzında bir yapısı olan ve aralarda size yardım eden karakter ile çok daha iyi bir hal alan Candy House Escape, bulmaca kategorisi için başarılı bir yapım. Genel anlamda küçük yaştaki kişilere hitap eden bu oyunda detayları dikkatlice görmeli ve cadının tuzaklarına düşmemelisiniz. Ayrıca zorlandığınız anlarda ipuçlarından yararlanmayı unutmayın.

Çok gizlice saklanmış odaları bulun ve Candy House dehşetinden kurtulun.

Candy House Escape Özellikleri