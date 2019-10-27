Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz Capital Fun, sosisli sandviç satarak başlayacağınız uzun soluklu bir iş hayatına adım atarak dünyanın sayılı zenginlerinden olabileceğiniz stres giderici bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve eğlenceli hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı alanlarda yatırımlar yaparak büyük bir iş adamı olma yolunda ilerlemek ve maksimum kazanç sağlayarak seviye atlamaktır. İş hayatına küçücük bir sosisçi dükkanı açarak başlayacağınız ve işleri büyüterek dev restoranlar açacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, yatırımcıların ilgisini çekecek projelere imza atmalı ve girdiğiniz işleri büyüterek imparatorluğunuzu devam ettirmelisiniz. Çeşitli alanlarda işletmeler açarak New York ve Paris gibi ünlü şehirlerde öncü bir firma olmalı ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Capital Fun, sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.