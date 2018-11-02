Mobil yarış oyunları arasında yer alan Car Driving & Parking School tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Games2win imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara sunulan Car Driving & Parking School ile birbirinden farklı araçları istenilen yerlere parketmeye çalışacağız. Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan mobil oyunda amacımız şoförlük konusunda ne kadar yetenekli olduğumuzu göstermektir. Farklı park yerlerinin ve farklı araçların yer aldığı mobil yapımda istenilen alanlara araçları park etmek hiç kolay olmayacak.

100 farklı aracın yer aldığı mobil yapım da 7 heyecan verici bölüm yer alıyor. 220 farklı seviye ile kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda 2 farklı ve büyük şehri de keşfetme fırsatı elde edeceğiz. Gece ve gündüz sürüş modları ile oyuncular daha gerçekçi ve daha eğlenceli oynanışlara sahip olacaklar.

Oyuncular çeşitli hava durumları ile daha zorlu seviyeler ile karşılaşacaklar. Bizden istenilen görevleri başarı ile tamamlayarak ileryecek ve daha zorlu görevleri başarmak için şoförlük konusundaki yeteneklerimizi sergileleyeceğiz.

Mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Car Driving & Parking School 1 milyondan fazla oyuncuya sahiptir.