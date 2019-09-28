Mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Car Eats Car 2, farklı özellikler ve silahlarla donatılmış onlarca yarış arabasını kullanma fırsatı yakalayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Zorlu parkurları ve macera dolu bölümleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, size uygun aracı seçerek yarışa başlamak ve karşınıza çıkan diğer arabaları ezip geçmektir. Her arabanın farklı bombalama mekanizması ve ölümcül silahı bulunmaktadır. Çeşitli engeller ve tuzakların yer aldığı zorlu yarış pistlerinde hız rekorları kırarak rakiplerinizi geride bırakmalı ve artistik taklalar atarak ekstra puanlar toplamalısınız.

Oyunda testere, dikenli tokmak, balta, alev silahı, roket atar ve daha onlarca farklı saldırı sistemine sahip birçok yarış arabası bulunmaktadır. Ayrıca rampalar, kapanlar ve dönen bıçakların yer aldığı onlarca yarış alanı mevcuttur.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Car Eats Car 2, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.