Çeşitli engellerin ve rampaların yer aldığı benzersiz yarış pistlerinde boy göstererek hız rekorları kırabileceğiniz ve karşınıza çıkan arabaları ezip geçerek bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edeceğiniz Car Eats Car, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir yarış oyunudur.

Sizi yemeye çalışan dev arabalardan kaçarak parkurdaki ödülleri toplamalı ve artistik taklalar atarak ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Olabildiğince hız yapmalı ve tüm arabaları ezip geçerek parkuru tamamlamalısınız. Gerekli yerlerde nitro kullanabilir ve sizi parçalamak isteyen araçları geçerek onlardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca yarışları kazanarak puan toplayabilir ve bu sayede aracınızı güçlendirebilirsiniz. Aksiyon dolu yarış parkurları ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden hızlı onlarca yarış aracı ve türlü engellerle donatılmış birçok pist bulunmaktadır. Dilediğiniz aracı seçerek rakiplerinize karşı yarışabilir ve arabaları tek tek yok ederek maksimum puana sahip olabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Car Eats Car, yarış oyunları arasında bulunan ve binlerce oyuncunun beğenisini toplayan kaliteli bir oyundur.