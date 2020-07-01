Car Mechanic oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Garaja git ve kullanılmış arabalara yepyeni bir görünüm vermek için becerilerini kullan! Arabaları tamir et, yeniden boya ve hayata döndür! Onları eskisinden daha güzel hale getirmek senin ellerinde.

İşte yapman gerekenler:

- Arabaları mükemmel şekilde temizle ve cilala.

- Arabaları yepyeni görünmeleri için boya.

- Yeni gibi çalışmaları için parçalarını değiştir.

- Performanslarını kontrol et.

Kilidi açılacak ve üzerinde çalışılacak çok sayıda araba olması nedeniyle, senin için sürprizler hemen tükenmeyecek. Ayrıca oynadıkça yeni aletler ve olasılıklar keşfedeceksin. Araba modelleri ve oyunu grafik ve tasarımına da hayran kalacağına eminim. Araba tutkunlarının çok beğeneceği bir oyunla karşınızdayız. Siz de bir usta olmak isterseniz oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

