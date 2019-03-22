Car Simulator 2, Android platformuna özel çıkış yapan araba sürme simülasyonu, sürüş simülatörü. Arabanın içini 360 derece görüntülebildiğiniz, arabanızın tüm parçalarını değiştirebildiğiniz kaliteli grafikler sunan sürüş simülasyon oyununda tüm şehri özgürce dolaşmak dışında görevleri tamamlamaya çalışıyor, çılgın yarışlara katılıyorsunuz.

Hem tek başınıza hem de online oynayabileceğiniz araba sürme simülatörü Car Simulator 2’de ister yarış yapıyor, ister meydan okumalara giriyor, isterseniz de heyecan verici görevlere katılıyorsunuz. Detaylarıyla büyüleyen arabalardan beğendiğinizi alıp şehri turlamaya başlıyorsunuz. Gezerken tüm kurallara uymanız gerekiyor. Aşırı hız yaparsanız polisler peşinize takılıyor, ceza yiyorsunuz. Arabanızın benzini de ansızın bitebiliyor. Taksicilik yaparak ekstra para kazanabiliyorsunuz. Yarış modunda başarılı olmak için de araba yenilemek şart.

Car Simulator 2 Özellikleri