Cargo Simulator 2021, ölçekli Türkiye haritasını (tüm şehirler) içeren kamyon sürme simülasyon oyunu. Aynı harita üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ve etkileşim kurabileceğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu moduyla öne çıkan Cargo Simulator 2021 Türkiye APK olarak veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. Kamyon oyunlarını seviyorsanız, Cargo Simulator 2021’yi kesinlikle oynamalısınız.

Cargo Simulator 2021 Türkiye APK İndir

Oldukça büyük bir haritada çeşitli kamyonlar ve treylerle benzersiz bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız. Her teslimat bütçenize katkı sağlıyor ve yeni garajlar, kamyonlar satın almanıza yardımcı oluyor. Yol kenarlarında bulunan modifiye merkezlerine uğrayarak kamyonlarınızı özelleştirebilirsiniz. Dilediğiniz şehirde şirketinizi kurarak yolculuğa başlayabilirsiniz. Sonra farklı şehirlerde yeni garajlar satın alarak şirketinizi büyütebilirsiniz. Oyun, gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi kamyon ve treyler modelleri ile nihai bir kamyon sürüş deneyimi oluşturuyor.

Yolculuklarınız sırasında yol kenalarındaki galerilere uğrayarak çeşitli satılık kamyonlara göz atabilirsiniz. Oyun, yiyecek, yakıt tankeri, kimyasallar, beton veya ekskavatörler, yükleyiciler ve dozerler gibi inşaat makineleri dahil geniş bir yük çeşidini taşıyacağınız görevler içeriyor. Yükünüze herhangi bir zarar vermemek için trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Hasarlar teslimatlardan elde ettiğiniz geliri azaltıyor.