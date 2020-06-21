Piksel grafik açıları ile oyunculara fantstik bir yarış deneyimi sunan Carnage: Battle Arena Play Store ve App Store üzerinde rakiplerinden ön plana çıkmaya başladı.

PixelMod tarafından geliştirilerek mobil oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Carnage: Battle Arena yarış oyunları arasında yer alıyor.

Yoğun görsel efektleri ile son zamanlarda oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım yarış oyunundan ziyade bir savaş oyununa benziyor.

Oyuncular araçları ile rakiplerinin araçlarına vuruyor, kırıyor ve kısaca yok etmeye çalışıyorlar. 84 harika arabanın yer aldığı oyunda seviye sistemi de yer alıyor. Oyuncular seviyeleri açtıkça diğer araçlara erişebiliyorlar.

Farklı oynanış modlarına da sahip olan oyun Retro tarzı içerikleri ile de rakiplerini geride bırakmaya devam ederken bu süreç içerisinde de yeni oyunculara da ulaşıyor.