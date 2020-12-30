CarX Rally, popüler drift yarış oyunlarının geliştiricisi CarX Technologies’e ait ralli yarış oyunu. Yarış oyunlarında uzman bağımsız oyun stüdyosu tarafından ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan CarX Rally, yüksek kalitede detaylı grafikleri, gerçeğe yakın rally yarış keyfini yaşatan fizik motoru, farklı araç tipleri ve oyun modlarıyla dikkat çekiyor. Rally tutkunları için yepyeni araba yarışı oyunu CarX Rally, Google Play’de! Gerçek ralli şampiyonası deneyimi için hemen yukarıdaki CarX Rally İndir butonuna dokunarak oyunu Android telefonunuza indirin.

CarX Rally İndir

CarX Rally, ücretsiz oynanabilir olmasıyla APK’ya ihtiyaç duymadan Android telefonunuza yükleyip oynayabileceğiniz bir ralli yarış oyunu. CarX Drift Racing serisi ve CarX Highway Racing oyununun yapımcısına ait; dolayısıyla mobil cihazınızda oynayabileceğiniz en iyi rally yarış oyunlarından biri.

Kariyer, çok oyunculu (multiplayer) ve serbest sürüş modları sunan yarış oyunu, farklı zorluk seçenekleriyle (acemi, amatör, uzman, profesyonel ve dünya) her seviyede sürücüyü kendisine çekiyor. Yine de oyunun başlangıcında kısa bir öğrenim sürecinden geçiyorsunuz. Sonrasında ister lig mücadelesine girin, ister dünyanın dört bir yanından yarış tutkunlarıyla kapışın, isterseniz de serbest sürüş modunda kendinizi geliştirin. Ralli arabalarından güçlü arabalara kadar birçok araç seçeneği sunuluyor. Arabada yapacağınız değişiklikler yarışta performansınızı doğrudan etkiliyor.