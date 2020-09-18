CATAN - World Explorers, Pokemon GO, Harry Potter: Wizards Unite gibi konum/GPS tabanlı strateji oyunu. Niantic’in yeni mobil oyunu CATAN - World Explorers’da oyun alanınız dünya. Android telefonunuzla birlikte gezerek hasat ediyor, inşa ediyor, kazanıyorsunuz.

Mobilde en çok oynanan ve gerçekte haberlere konu olan artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO’nun yaratıcılarından yeni bir GPS/konum bazlı strateji oyunu. CATAN - World Explorers ile bir sonraki harika maceranıza atılın ve sevilen masa oyununu hayata geçirin. Bu konum tabanlı devasa çok oyunculu global oyunda CATAN’ın tanıdık dünyasını modern dokunuşla deneyimleyin!

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