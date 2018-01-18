Catsby, Mutlu Teknoloji'de çalışıyor ve bu şirkette i nsanların mutlu olmasına yardımcı oluyor. Bir gün ustası Doktor Philip'in tekrar mutlu olmasını sağlamak için Steven'la büyük bir sözleşme imzaladı. Ancak ne yazık ki görev sırasında ihanete uğradı ve kedi haline getirildi. Ama Catsby yine de görevini bitirmek zorunda, peki bunu nasıl yapacak?

Farklı bir konuya sahip olan Catsby, 2D olmasıyla dikkat çekiyor. Oyun boyunca sarımsı ekran hiç değişmezken aynı zamanda ses ve efektler gerçekten başarılı. Ayrıca oyun içerisinde yer alan silahlar ile Doktor Philip'e ulaşmalı ve görevinizi yerine getirmelisiniz. Karşınıza çıkacak düşmanları özel silahlar yardımıyla öldürmeli ve hedefinize ulaşmalısınız. Catsby'da edindiğiniz yetenekler ile bir kedinin ne kadar güçlü olabileceğini göstermeniz gerekiyor.

Üç farklı tema içerisindeki tam 130 harita sayesinde bu oyunda sıkılmak çok zor bir hal alıyor.

Catsby Özellikleri: