Farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce karakteri eğiterek güçlü bir ordu kurabileceğiniz ve karanlık zindanlarda dolaşarak ilginç yaratıklarla savaşarak ganimet kazanacağınız Cave Heroes, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan oldukça popüler bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, aksiyon dolu RPG savaşlarına katılmak için kendi köyünüzü geliştirmeli ve yeni savaş kahramanlarının kilidini açarak yaratıklara karşı daha güçlü bir orduyla mücadele etmelisiniz. Canavarlar zindanlarda ve mağaralarda konuşlanarak size saldırmak için beklerler. Bu nedenle her an savaşa hazır olmalı ve savaşçılarınızı sürekli geliştirerek özelliklerini artırmalısınız.

Oyunda okçu, büyücü, kılıç ustası, mızrakçı ve daha onlarca farklı yeteneğe sahip savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca size karşı mücadele edecek sayısız canavar ve yaratık bulunmaktadır. Karakterlerinizi özelleştirerek canavarları daha çabuk mağlup edebilir ve ganimet toplayarak seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncularla ücretsiz olarak buluşan Cave Heroes, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.