Cell Expansion Wars

En basit kontrol ile oyuncular çeşitli stratejiler (Saldırı, Savunma, İyileşme) uygulayabilirler. Hücrelerinizi düşman saldırılarından koruyun ve düşman hücrelerinin kontrolünü ele geçirmek için karşı saldırıda bulunun.

Bir zamanlar, 4.5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce, Güneş Sisteminde yaşam yoktu. Sonra jeolojik zaman ölçeğinde göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişti. Yeryüzündeki ilkel hayatın mütevazı kökenlerine yol açacak organik bileşikler yatıyordu. Bu epik evrim oyununun ortaya çıkması için gereken her şey sensin.

Hücrelere saldırmak düşmanlara daha fazla hasar verebilir. Savunma hücreleri müttefik hücrelerin sağlığını yeniden kazanabilir. Hücrenin gizemli dünyasına girin.