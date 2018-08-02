Chicken Rider, hayvanların özgürlüklerine kavuşmak için mücadele verdiği bir sonsuz koşu oyunu. Animasyon filmlerini aratmayan görseller sunan hızlı tempolu süper eğlenceli bir mobil oyun. Yan kamera bakış açısından oynanış sunan platform oyunlarını seviyorsanız, insanlarla hayvanları karşı karşıya getiren bu çizgi film temalı yapım ilginizi çekecektir.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan sonsuz koşu oyunu Chicken Rider’da genç bir kutup ayısının kontrolünü ele alıyorsunuz. Hayvanların özgürlüğü için savaşan küçük ayı bir kaçış planı hazırlıyor ancak olaylar planladığı gibi gelişmiyor. Herkesi alarma geçiren karakterimizin olay yerinden bir an önce kaçması gerekiyor ancak etraftaki tek kaçış aracı; bir tavuk. Tavuğun sırtında süratlı şekilde kaçışınızı sürdürürken insanları atlatmak için çılgın güçlendiricilerinizi kullanıyorsunuz.