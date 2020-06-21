Christmas Sweeper serisinin en yeni oyunu olan 3’ncü oyun birbirinden farklı zorluklarla noeli yeniden mobil oyunculara sunuyor.

İlk iki oyunundan daha geniş bir içeriğe sahip olan Christmas Sweeper 3’te oyuncular birbirinden farklı zorlukları deneyimleyecek, onlarca farklı bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

İlk iki oyuna nazaran daha iyi görsel efektlere sahip olan oyun da hem animasyonlar hem de ses efektleri oyuncuların beğenisini kazanacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşan başarılı oyun serisi 3’ncü oyunu ile rengarenk bir dünyayı karşımıza çıkarıyor. Her bulmaca sonunda güçlü efektler gösterilirken yeni tasarımlar ve oynanışta ön plana çıkıyor.

Hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Christmas Sweeper 3, 1 milyon oyuncu barajını geride bıraktı.