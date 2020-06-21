Klasik oyunlar arasında yer alan Christmas Sweeper 4 rengarenk yapısı ile oyunculara birbirinden farklı bulmacalar sunuyor.

Çok sayıda yeni görevleri oyunculara sunan Christmas Sweeper serisinin 4’ncü oyununda oyuncular büyülü bir dünyaya girecek ve 3’lü eşleştirmeleri yapmaya çalışacaklar.

Aynı türdeki nesneleri yan yana ya da alt alta getirmeye çalışacak olan oyuncuların belirli bir hamle sayısı olacak. Onlarca farklı zorluğunda yer aldığı yapım da noel temalı bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.

3’lü eşleştirmelere ek olarak 4’lü 5’li eşleştirmelere de ev sahipliği yapan oyun çeşitli kombinasyonlar eşliğinde sürükleyici bir havaya hakim oluyor.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen oyun çeşitli güncellemeler ile hatalarından arınmaya devam ederken geniş kitlelere ulaşmaya da çalışıyor.