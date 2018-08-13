Android platformunda ücretsiz olarak oynanan Chroma Crumble bir Arcade oyunudur.



Basit grafikleri ve orta dereceli içerikleri ile oyuncuları tatmin etmeye çalışan yapım soluk renklere sahiptir. 3D grafiklere sahip olan oyundaki amacımız bize doğru fırlatılan nesneleri yakalamaktır. Karakterimizin elinde bulunan kalkan ile vereceğimiz mücadelede sürekli yeni nesneler karşımıza çıkmaktadır.



Oyuncular bu nesneleri yakalayabilmek için ter dökecek ve ekranda sağa sola hareket ederek nesneleri tutmaya çalışacaklar. Ses efektleri ile de desteklenen yapım birbirinden farklı seviyelere sahiptir. Kolaydan zora doğru ilerleyen oyunda bazende karşımıza gelen nesneleri vurarak bizden istenilen altınları toplamaya çalışacağız.



Gerçekçi fizik kurallarına saihp olan oyun da 4 farklı dünya ve 10 farklı seviye yer almaktadır. Henüz erken erişim oyunu olan yapım sadece Android platformuna özgüdür.

