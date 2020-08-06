En zengin sinema girişimcisi olun: Kendi işinizi kurun, para kazanın ve dünyanın en iyi sinema kralı olun. Küçük bir odayla başlayın ve büyük bir sinema işletmesine dönüştürün. Müşteriler filmlerini seçsinler siz de en popüler filmleri izleterek bilet satmaya bakın.

Tek elle oynanabilen oyunları seviyorsanız bu rahat sinema yönetimi oyununun tadını çıkarın. Cinema Tycoon kendi işinizi farklı bölümlerle yürüttüğünüz, oynaması kolay bir oyundur. İmparatorluğunuzu inşa etmek ve küçük sinemanızı dünyanın en büyüklerinden birine dönüştürmek için önemli yönetim kararları alın.

Kendi senaryolarınızı oluşturun ya da mevcut spesifik senaryoları piyasadan satın alın. Film sözleşmeleri yayınlayın ve müzakere edin. Mümkün olan en iyi açılış hafta sonu için fırsatlı çıkış tarihleri ​​belirleyin ve pazarlama kampanyaları yayınlayın.