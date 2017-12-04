Citiletter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat günlüğü uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Şehirleri keşfedebileceğiniz ve seyahat edebileceğiniz yerleri kayıt altına alabileceğiniz uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Seyahat tabanlı arkadaşlık uygulaması olarak hizmet veren Citiletter, yeni şehirleri keşfederken aynı zamanda da harika deneyimler yaşayıp yeni insanlarla tanışma imkanı sunuyor. Şehrin yerlileriyle turistleri bir araya getiren uygulama aynı zamanda Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülmüş. Farklı şehirleri gezmeyi sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken Citiletter, aynı zamanda kendi şehrinize gelecek olanlara da yardım etmenizi sağlayabiliyor. Dilerseniz başvuruda bulunarak kendi şehrinizi yeni insanlara tanıtabilir ve farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ziyaretçilerle yerlileri bir araya getiren uygulamada harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Şu an sadece Belgrad, Berlin, Floransa, İstanbul ve Kiev şehirlerini destekleyen Citiletter, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Citiletter uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.