Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden City Island: Airport, uluslar arası hava alanları inşa ederek şehri geliştirebileceğiniz ve cazibe merkezleriyle turistik bir kent oluşturabileceğiniz eğlenceli bir oyundur .

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi şehrinizi yöneterek yeni yerleşim alanları inşa etmek ve hava yolları yaparak şehre her yerden ulaşımın kolayca yapılmasını sağlamaktır. Şehrinizi geliştirerek daha fazla tatil köyü ve turistik mekanlar yaparak maksimum turist sayısına ulaşabilirsiniz. Bu sayede ekonomiyi canlandırabilir ve şehrinizin kalkınmasını sağlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir şehir yönetme oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda şehrinize inşa edebileceğiniz hava alanları, ticaret merkezleri, tatil köyleri ve daha onlarca farklı işleve sahip mekan bulunmaktadır. Şehri dilediğiniz gibi şekillendirerek turistlerin gelmesi için farklı girişimlerde bulunmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız City Island: Airport, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.