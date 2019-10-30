Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına ücretsiz olarak hizmet veren City Island, kendi şehrinizi inşa ederek farklı alanlarda üretim yapabileceğiniz ve yeni yerleşim yerleri kurarak şehrinizi geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sıfırdan bir şehir inşa ederek hayallerinizdeki kenti oluşturmak ve ekonomik dengeyi sağlayarak görevleri tamamlamaktır. Birçok farklı alanda faaliyet gösteren lüks binalar yapabilir ve şehri büyüterek mega kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda şehrinizi geliştirmek ve büyütmek için oteller, parklar, rezidanslar, restoranlar, benzin istasyonları, kütüphaneler, sinema salonları, müzeler, okullar ve daha yüzlerce bina yer almaktadır. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak için tasarlayabileceğiniz çeşitli ulaşım yolları bulunmaktadır.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan City Island, oldukça geniş bir kitleye hitap eden popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.