Cityseeker uygulaması Android iletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat planlama uygulamasıdır.

Uluslararası yazar ve editörlerin içinde bulunduğu şehri parmaklarınızın ucuna taşıyan harika bir uygulama. 500'den fazla şehri içinde barındıran ve bu şehirler hakkında bulmak istediğiniz ne varsa tek tıkla size ulaştıran benzersiz bir şehir rehberi.

Cityseeker sayesinde oteller, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, gece kulüpleri, spor salonları, spalar ve şehir hakkında bilgiler edinebileceğiniz müzeler hakkındaki her şey ayağınıza geliyor. Restoranın size olan uzaklığını, telefon numarasını, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebileceğiniz ve en çok yıldız alan yerleri listeleyebileceğiniz mükemmel bir deneyim. Ayrıca şehirdeki güncel haberleri de anında öğrenebileceksiniz.

Her yolculuk tek bir adımla başlar. Cityseeker da size bu yolda yanınızda bulunup yardımcı olacak yegane dostunuz. Siz de yeni yerler keşfederken yanımda böyle bir dostum olsun istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.