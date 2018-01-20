Başarılı bir strateji oyunu olan Civilization Era, kullanıcıları eski yıllardaki medeniyetlere götürüyor. Şeytanın medeniyet kahramanlarına uyguladığı baskı onları barıştan uzaklaştırıyor. Medeniyet kahramanlarının barışa dönmesi için yardım edin ve şeytan ile olan savaşta galip gelin.

İçerisinde pek çok özel karakter bulunduran Civilization Era, her kahramana özgü olarak yetenek barındırıyor. Ayrıca başka medeniyetler ile kuracağınız ittifaklar ile donanmanızı güçlendirmeli ve en iyi ittifakı kurmalısınız.

Her kahramanın bir rolü vardır, işe yaramaz bir kahraman yoktur ve karakterlerinizi istediğiniz sürece eğitim değeri olmalıdır. Aynı zamanda istediğiniz savaş kıtasında oynamakta özgürsünüz.

Civilization Era Özellikleri

Kahraman Sistemi

İttifak Sistemi

Kahramanları özelleştirebilme şansı

İstediğiniz kıtada oynayın

Uygarlığınızın macerasına siz karar verin



