Civilization VI (Sid Meiers Civilization VI) Android, dünyanızla etkieşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık kurmak üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor. Civilization VI şimdi mobilde! Civilization VI Android telefonunuza indirin, milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Civilization, 90’lı yılların başında çıkış yaptı ve hızla sıra tabanlı strateji oyunları arasında klasik oldu. Oynanış yıllar içinde değişti ve şimdi PC’deki tam sürümü aratmayacak kalitede mobilde. Aspyr Media, Civilization mobili ilk iOS platformunda indirmeye açtı ve sadece iPad’lerde oynanabilir kıldı, ardından iPhone’larda oynanabilir hale getirildi. iOS’in ardından Android için indirilmeye açıldı. Oyunu ücretsiz indirebiliyorsunuz ancak yalnızca 60 hamle yapabiliyorsunuz. Devam etmek için satın alım yapmanız gerekiyor. Oyuna geçecek olursak, tüm Civilization oyunlarında olduğu gibi amaç, diğer tüm oyuncuları başarılı bir şekilde yenene dek uygarlığınızı kurup büyütmek. Oyunda nasıl ilerleyeceğiniz size kalmış, Civilization VI’da tamamen özgürsünüz.

Civilization VI mobil, PC sürümüne çok yakın. Tüm menüler, seçenekler, liderler, raporlar, birimler ve diğer içerikleri alıyorsunuz. Animasyonlardan bazıları kaldırılmış veya basitleştirilmiş ve kare hızı 30fps’de kilitlenmiş. Oyunu kesinlikle tablettte oynamalısınız. Performans noktasında, harita açıldıkça ve egemenlik için mücadele eden uygarlıklarla tanıştıkça bir yavaşlık hissediyorsunuz. Güçlü donanımlı bir Android telefon veya tablette oynamanızı tavsiye ederim.