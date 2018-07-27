Clan Race, en sevilen motosiklet yarışlarından motokrosu mobile taşıyan yapımlardan biri. Motosiklet yarışlarını seviyorsanız, gerek görselleri gerek fizikleri gerekse de özelleştirme ve yükseltme seçenekleriyle öne çıkan bu yapıma bir şans vermelisiniz. Android platformunda ücretsiz ve sadece 22MB boyutunda!

Mobil platformda en çok indirilip oynanan motosiklet yarışı oyunlarının geliştiricisi Deemedya’nın yeni oyunu Clan Race’de sadece gerçek oyunculara karşı yarışıyorsunuz. Yapay zekadan çok daha mücadeleci olan gerçek oyunculara karşı gerçek zamanlı adrenalin yüklü yarışlar sizi bekliyor. Engebeli parkurlarda yarışıyorsunuz ve hiçbir yarışta ikinci gelme lüksünüz yok. Sezonu birincilikle tamamlayıp dünyanın en iyi klan yarışı yarışçıları arasına girmelisiniz. Bireysel yarışabildiğiniz gibi kendi takımınızı da kurabiliyorsunuz. Hem motosikletinizi hem de sürücünüzü özelleştirebiliyorsunuz.