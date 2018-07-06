Bu oyun “Speed ​​Hog” adlı korkusuz, acımasız ve cesaretli bir kral ile başlar. Zalim, savaş seven bir kişi olmakla birlikte, galaksiler arası yarış etkinliklerini tutmak için özel olarak tasarlanmış beş ıssız gezegende vahşi savaş yarışlarını izlemeyi çok seviyor. Hadi bu yarışlara katıl ve kendini kanıtla!

Ağır zırhlı canavar arabalar ve motor gücü ile, vahşi gezegen olmayan yarış pistinde rakiplerini geride bırakman gerekiyor. Clash for Speed'in en iyi özelliği ise sadece birkaç yarış pistiyle sınırlı olmaması. Özel tekerlek oluşturucu modül ile, bazı lastikleri yakmak ve rakiplerinizi stilize etmek için neredeyse sınırsız yarış pistlerine sahip olabilirsiniz.

Aracınızı düşman saldırılarına karşı su geçirmez hale getirmek için yeni otomobiller, silahlar ve motorlar, turboşarjlar, jantlar ve zırhlar için yükseltme ve kilidini açmak üzere oyun içi garajı da ziyaret edebilirsiniz. Rakibinin yarışı kazanmasını engellemek için yolda engeller de yerleştirebilirsiniz. Sadece engeller değil, rakipleriniz için tuzaklar kurabilirsiniz. Daha karmaşık parçalar daha fazla kupa kazanmanızı sağlayacaktır.