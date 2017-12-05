ClevCalc uygulaması Android cihazlarınızda geniş kapsamlı bir hesap makinesi özelliğini sizlere sunuyor.

ClevCalc uygulamasında standart hesap makinesinin yanında döviz kuru, ağırlık, uzunluk gibi birimleri dönüştürme, dünya saati dönüştürme, not ortalaması, ovülasyon günü, sağlık verileri, yakıt maliyeti, vergi borcu ve kredi borcu hesaplama gibi araçlar bulunuyor. Oldukça sade bir arayüze sahip olan ClevCalc uygulaması, günlük yaşamda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hesaplamaları tek bir platformda sizlere sunuyor.

Solda yer alan menüde tüm hesaplama araçlarına ulaşabileceğiniz ClevCalc uygulamasında, favori araçlarınızı da kaydedebiliyorsunuz. Temiz ve kullanışlı bir hesap makinesine ihtiyaç duyanların beğeneceğini düşündüğüm ClevCalc uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama özellikleri