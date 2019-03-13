Click Park: Idle Building Roller Coaster Game

Mobil oyun dünyasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Click Park, hayalinizdeki lunaparkı inşa edebileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dilediğiniz gibi bir eğlence merkezi kurmak ve ziyaretçileri memnun etmektir. Onlarca farklı eğlence aracını inşa ederek müşterilerinize keyifli anlar yaşatabilir ve bol miktarda para kazanabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni ürünlerin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı bir deneyime sahip olabileceğiniz ve hayalinizdeki eğlence parkını tasarlayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ziyaretçilerinizi eğlendirmek için inşa edebileceğiniz dönme dolap, balerin kız, hızlı tren, çarpışan otolar, hayvan sirkleri ve daha birçok farklı eğlence unsuru yer almaktadır. Ayrıca onlarca farklı bölüm ve karakter bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Click Park, Binlerce oyuncu tarafından tercih edilen bir oyundur. Sizde bu oyunu oynayarak dünyanın en çılgın eğlence parkını kurabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.