Clickbait: Tap to Fish

Balık tutma hobine başlaman için gereken tek şey bir olta. İçindeki balıkçıyı ortaya çıkarmak ve balık avında bir idol olmak için sadece tıkla veya dokun. Kısa bir süre sonra ise yemi oltaya otomatik takan otomatik balıkçılık sistemlerini yönetiyor olacaksın.

Oyunda daha büyük göller keşfedebilir, ilginç tertibatların kilidini açabilir, yeni güçler kazanabilir, yatırım çekebilir ve nihayetinde en büyük gölleri fethedecek yeni nesil balıkçılara yol gösterebilirsin. Balık tuttuğun alanı genişletmek için toprak parçalarını ortadan kaldır ve daha fazla balık tutmak için olta takımını suya yerleştir. Bir sonraki seviyeye geçmek için tüm toprak parçalarını yok et.

İlerlemen yavaşladığında daimi bonus elde etmek için karakterini emekli etmeyi ihmal etme. Bu balık tutma simülasyonunda bolca eğlen ve tuttuğun balıkları satarak puan topla.