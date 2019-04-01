Cliff Drift, internetsiz oynanabilen eğlence dozu yüksek ufak boyutlu mobil araba yarışı oyunu. Görsellikten ziyade oynanışa önem veren eski nesil oyuncuların oynarken daha fazla keyif alacağını düşündüğüm araba yanlama, kaydırma odaklı yarış oyununda refleksler öne çıkıyor.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan drift yarış oyunu CLIFF DRIFT, yüksek kalitede grafikler, gerçekçi araba ve pistler, özelleştirme seçenekleri, farklı oyun modları sunmuyor ancak oynaması çok keyifli. Retro görselli eski oyunlarla nostalji yapmayı seven kesime hitap ediyor. Sadece tek oyunculu mod sunan yarış oyununda arızalanmış arabaları sürüyorsunuz. Direksiyonlarını sadece saat yönüne kıvırabildiğiniz arabalarla drift yapmak bir yana kontrollerini sağlamak zor. Pistte hareketli ve hareketsiz engellerin olması zorluk seviyesini tepe noktaya taşıyor.