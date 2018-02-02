CLONEit uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki verilerinizi yedekleyebilir ya da başka bir cihaza transfer edebilirsiniz.

Yeni bir telefon aldığınızda ya da mevcut cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek istediğinizde kullanabileceğiniz CLONEit uygulaması, dosya transferi işlemlerinizi kolaylaştırıyor. İki telefon arasında dosya transferi yapabilmenize olanak sağlayan uygulamada kişiler, mesajlar, arama kaydı, uygulamalar, uygulama verileri, SD kart içeriği, takvim ve sistem ayarları gibi aklınıza gelebilecek her türlü veriyi yedekleyebilmenizi sağlayan uygulama, son derece hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Yedeklemek ya da transfer etmek istediğiniz içeriklerin seçimini yaptıktan sonra kopyalama işlemini başlatabileceğiniz CLONEit uygulaması, hiçbir veri kaybı yaşamadan yeni cihazınıza geçmenizi ve telefonunuzu sıfırlamanızı mümkün kılıyor. Kablo, bilgisayar veya internet bağlantısına ihtiyaç duymadan basit adımlarla dosya yedekleme ve transfer işlemlerini yapabilmenizi sağlayan CLONEit uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.