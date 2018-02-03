CM Transfer uygulamasıyla yakınınızda bulunan arkadaşlarınızla Android cihazlarınız üzerinden dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

Fotoğraf, video, uygulama ve diğer dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanız gerektiğinde işinize yarayabilecek hızlı bir dosya transfer uygulaması arıyorsanız, CM Transfer uygulamasıyla tanışın. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenli bir şekilde dosya paylaşımı yapabileceğiniz uygulamayı dosya boyutu sınırlaması olmadan kullanabiliyorsunuz. Bluetooth’tan 160 kat daha hızlı veri transferi yapabileceğinizi iddia eden CM Transfer uygulamasında, akıllı telefonunuzda bulunan kişiler, uygulamalar, müzikler, filmler, fotoğraflar, videolar, belgeler ve oyunları inanılmaz hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

1000’den fazla dosya formatını destekleyen CM Transfer ile dosya paylaşımı yapabilmeniz için her iki tarafta da uygulamanın yüklü olması gerekiyor. Hızlı ve güvenli olmasının yanında internet bağlantısına ihtiyaç duymamasıyla da öne çıkan CM Transfer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri